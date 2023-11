Mutazone er et actioneventyrspill hvor du må overleve bølgene av zombier, mutanter og andre skapninger som kommer mot deg. Ta kontroll over din egen overlevende, som du kan tilpasse med forskjellige klær, frisyrer, kjæledyr og våpen. Våpnene dine skytes automatisk, så det er opp til deg å gå rundt i området og angripe så mange monstre du kan mens du prøver å unnslippe kløen deres. Du vil få grønt slim og gå opp i nivå når du klipper ned dine utallige fiender, på samme måte som andre rogue-lite og rollespill. Når du har samlet nok goo, låser du opp en tilfeldig kraft som vil endre hvordan du spiller spillet. Velg hvilken oppstart du vil motta, da det vil få konsekvenser. Legg strategier for heltens utvikling og sørg for at du bare velger de beste kreftene for å hjelpe deg gjennom natten. Det er krefter som helbredelse, økt angrepskraft, forstørret treffradius og til og med spennende våpen som målsøkende missiler og lasere! Pass på at du tar opp kistene for å låse opp overraskende priser! Kan du overleve mot de vandøde hordene i Mutazone?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Mutazone. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.