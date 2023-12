Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pet Rescue Saga med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Fra skaperne av Candy Crush Saga & Farm Heroes Saga, presenterer King Pet Rescue Saga! Match to eller flere blokker av samme farge for å klare nivået og redde kjæledyrene! Det er din jobb å lage fyrstikker og frigjøre kjæledyrene, men husk - trekk er begrenset, så planlegg dem nøye. Puslespillferdighetene dine vil bli testet med timevis med moro med kubematching! Utfordre deg selv til denne forvirrende sagaen på egen hånd, eller spill vennene dine for å se hvem som kan få best poengsum!

Nettside: king.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Pet Rescue Saga. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.