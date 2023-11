Dyna Boy er et eventyrspill hvor du er en modig gruvearbeider på et oppdrag for å samle alle edelstenene på veien. Spreng vekk blokker og farlige skapninger med TNT for å rydde en sti, og se opp for alle slags feller! Kan du komme deg ut av den farlige underjordiske verdenen?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Dyna Boy. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.