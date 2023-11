Senya and Oscar 2

Senya & Oscar 2 er et inaktivt eventyrspill laget av Dennatolich. Hjelp en modig ridder og en søt magisk katt med å ødelegge alle monstrene de møter i et rike fullt av farlige og magiske skapninger. Lagre tyvegods og skatter og bruk dem senere for å styrke heltene dine. Du kan låse opp nye gjenstander, ferdigheter og til og med et nytt våpenlager! Fortsett og vis alle at du er den mektigste duoen i dette kongeriket!Bruk ferdigheter - Trykk eller klikk på ferdighetsikonet som vises på skjermen Senya & Oscar 2 er laget av Dennatolich. Dette er deres første spill på Poki!

