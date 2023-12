Monster Duo er et puslespill hvor du kobler sammen to identiske fliser med tre eller færre rette linjer. I likhet med Onet-spillene i konseptet, har denne mahjong-opplevelsen et nydelig grafisk grensesnitt, kule effekter som gnister, søte monstre, og viktigst av alt, uendelig moro! Utforsk og gjenoppliv en mystisk skog mens du rydder scenene. Disse stadiene består av forskjellige vanskeligheter og overraskelser, for eksempel bittesmå monstre som faktisk er magiske ånder fra de hellige trærne! Åpne alle undersåtter for å gjenopplive den mystiske skogen! Alt du trenger å gjøre i et nivå er å finne to identiske fliser, og matche dem hvis det ikke er noe mellom dem. Skyll og gjenta til det ikke er flere blokker i spillet. Fortsett og redde denne mystiske skogen! Par blokker - Trykk på en blokk for å velge den, og trykk deretter på en annen for å pare dem. Monster Duo er laget av PotatoJam. Spill deres andre ferdighetsspill på Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise og Solitaire Klondike 2.0Du kan spille Monster Duo gratis på Poki.Monster Duo kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Monster Duo. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.