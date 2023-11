Numbers er et puslespill hvor du setter blokker som kan samhandle med hverandre. Du får en blank tavle full av forskjellige sifre, og det er din jobb å pare dem sammen og legge dem ut! For å gjøre det, velg to like tall, eller to tall som summerer seg til 10. Du kan gjøre dette med vertikalt naboblokker, horisontalt naboblokker, og hvis det ikke er noe annet tall mellom dem. Du kan også sette par på slutten av en linje og på begynnelsen av en annen linje hvis summen er 10 eller hvis tallene er identiske. I tillegg kan du pare det aller første og det aller siste tallet i puslespillet hvis de følger reglene. Hvis du liker matchende spill eller sudoku, vil du elske Numbers! Par blokker - Trykk på en blokk for å velge den, og trykk deretter på en annen for å pare dem. Tall er laget av Potato Jam. Spill deres andre puslespill på Poki: Monster Duo, Onet Master og Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0Du kan spille Numbers gratis på Poki.Numbers kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

