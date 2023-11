Super Dangerous Dungeons er et 8-bits puslespill-plattformspill hvor du spiller som den beste "skattejegeren" i verden på jakt etter noe gjemt dypt i hulene. Dette spillet handler om timing og tålmodighet, så sørg for at du tar dem med deg på eventyret ned i dypet. Med mange hindringer i veien, fra pigger og spyd til puslespill og endeløse groper, prøv å komme så langt inn i fangehullet som mulig og kreve belønningen din!.Flytt - WASD eller piltasteneHopp - X, K eller SpacebarSuper Dangerous Dungeons er laget av Adventure Island. Sjekk ut deres andre spill på Poki: Heart Star!

Nettside: poki.com

