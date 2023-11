One More Bounce er et ferdighetsspill fra SMG Studios, skaperne av One More Line, One More Dash og mer! Tegn en linje i riktig vinkel for å lede avataren din til å sprette over hvert nivå. Prøv å samle alle diamantene for å vise din mestring! Men vær forsiktig; hvis du treffer den rosa kanten, er løpeturen over. Med over 100 nivåer og ulike spillmoduser, vil One More Bounce på Poki garantert holde deg underholdt i timevis. Spill One More Bounce og lås opp nye temaer og avatarer. Kontroller: Mus - Klikk og dra for å tegne en linje Mellomrom - Naviger-menyen Om skaperen: One More Bounce er den tredje delen av One More-serien fra SMG Studios, basert i Melbourne, Australia. Serien består også av One More Dash og One More Line. De er også skaperne av Super One More Jump, Thumb Drift og mer.

