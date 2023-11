Tror du at du er en reaksjonsmester? Spill Glitch Dash-spillet og finn ut! Glitch Dash er et samtidig rolig og stressende førstepersons hindringer-unnvikende spill hvor du må holde deg på tærne for å overleve. Du kan spille Glitch Dash gratis, men hvert sekund er verdifullt når du svinger for å samle diamanter og holder deg unna hoppende farer som betyr øyeblikkelig død! Diamanter kjøper sjekkpunkter og sparer, så fortsett å samle. Denne versjonen av Glitch Dash online er den eneste sanne måten å oppleve spillet slik utvikleren David Marquardt har tenkt, så kom og spill Glitch Dash på Poki akkurat nå for å teste ferdighetene dine!Kontroller: Piltaster - Flytt mellomrom - Hopptips og triks: - Glitch Dash er et veldig vanskelig spill, så ikke bli motløs hvis du står fast – bare fortsett å prøve! - Hver diamant er verdt å samle på, men hvis du bare ikke får det, så fokuser på å fullføre scenen. Om skaperen: Glitch Dash er laget av soloutvikleren David Marquardt med base i Sverige. Davids andre spill inkluderer kameleonpuslespillet Pull My Tongue.

