Slime Road er et nivåbasert, malingsfylt ferdighetsspill hvor du hopper gjennom fargerike bøyler for å tjene edelstener. Den ble laget av tastypill, som også laget Sling Drift, Pick Me Up, Spill It og mer. På slutten av veien, spretter du inn på bullseye for ekstra poeng. Ta deg enkelt nedover Slime Road i dette raske actionhoppeventyret! Dette fargerike ferdighetsspillet vil garantert holde deg underholdt i timevis. I Slime Road på Poki bringer hvert nivå en ny slimfylt utfordring for deg å erobre! Piltaster - MoveSlime Road er laget av tastypill, basert i USA. De er også skaperne av Sling Drift, Pick Me Up, Spill It og mer.

Nettside: poki.com

