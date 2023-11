Dumb Ways to Die 3: World Tour består av 5 morsomme minispill, som vil teste ferdighetene dine! Den ble opprinnelig utviklet av Metro Trains Melbourne og det australske offentlige transportselskapet for å lære folk om sikkerhet og er den tredje i Dumb Ways to Die-serien. I Dumb Ways to Die 3: World Tour er du plassert i sentrum av Dumbville, en by full av fare. Tjen mynter ved å spille minispill for å fikse de ødelagte og farlige husene i Dumbville. Fare er overalt, men du kan redde dagen og holde Dumbville trygg ved å spille Dumb Ways to Die 3: World Tour på Poki!Kontroller: Piltaster - MoveSpace - Hoppe/flyOm skaperen:Dumb Ways to Die 3: World Tour er laget av Metro Trains Melbourne, basert i Australia. De er også skaperne av Dumb Ways to Die og Dumb Ways to Die 2: The Games.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Dumb Ways To Die 3: World Tour. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.