Tap Tricks er et arkadespill utviklet av Gesinimo Games. Oppretthold hoppet ditt og slipp det på riktig tidspunkt for å lansere triks og figurer! La flyten i spillet ta over i dette eksplosive skateboardeventyret. Fortsett og demonstrer kraften til skøyten din! Hold og trykk på skjermen for å utløse handlingerTrykk er laget av Gesinimo Games. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

