The Secret of Tetrapylae er et klassisk pek-og-klikk-spill hvor du blir tatt med på et mystisk eventyr gjennom middelalderbyen Tetrapylae. Vær oppmerksom på omgivelsene dine og følg spillets historie for å oppdage hemmeligheten til Tetrapylae. Men vær forsiktig! Enkelte ting er ikke som de ser ut til, og du må kanskje ta noen skritt tilbake for å fortsette reisen fremover. Kontroller: Mus - Klikk Om skaperen: The Secret of Tetrapylae er skapt av Ludivorus.

Nettside: poki.com

