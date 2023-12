Forgotten Hill: The Wardrobe 3 er den skumle pek-og-klikk-oppfølgeren til The Wardrobe og The Wardrobe 2, utviklet av FM Studio. Akkurat i tide til Halloween forgrener historien seg til nok et spennende og emosjonelt eventyr. Etter å ha blitt testamentert en pen garderobe, slår hovedpersonen vår og familien hennes seg til rette i hjemmet deres, lykkelige og håpefulle. En tragisk ulykke som skjer i nærheten av klesskapet gjør imidlertid karakteren vår desperat og alene. Vår jobb er å utforske de mystiske rommene i huset denne garderoben er i, og løse gåter for å bli gjenforent med en tapt kjære. Det er hefter og instruksjoner om hvordan du kommuniserer med de døde i spillet, så sørg for å utføre alle disse oppgavene for å fullføre ritualet. Er du klar for et nytt Halloween-eventyr som vil sende frysninger nedover ryggraden din?Klikk på gjenstandene av interesse for å plukke dem opp og lagre dem i inventaret ditt. Derfra kan du klikke på dem og bruke dem på andre gjenstander eller dører i spillet. Sittende fast? Prøv ? ikon for å se om du kan få et hint! Forgotten Hill: The Wardrobe 3 er laget av FM Studio. De har andre flotte skrekkspill på Poki som Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer og Forgotten Hill: Surgery. Ikke glem å spille Pixel Volley også!

