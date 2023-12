Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna er den andre delen av et nytt kapittel i Forgotten Hill-serien. Gå gjennom museet og oppdag floraen og faunaen på Forgotten Hill. Fullfør alle gåtene for å lære mer om historien om Forgotten Hill. Slik spiller du: Klikk på elementene du er interessert i for å plukke dem opp og lagre dem i inventaret ditt. Derfra kan du klikke på dem og bruke dem på andre gjenstander eller dører i spillet.Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna er laget av FM Studio. De har andre flotte skrekkspill på Poki som Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Surgery og Forgotten Hill Disillusion: The Library. Ikke glem å spille Pixel Volley også!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.