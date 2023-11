Doggo Clicker er et inaktivt klikkerspill hvor du må klikke på hunden din for å gjøre dem lykkeligere! Det er tonnevis av forskjellige oppgraderinger du kan få for å øke antallet klikk du gjør - fra en grunnleggende papirmus helt opp til Hundeguden! Du kan også få kult tilbehør til hunden som en krone på hodet eller sko til potene! Når du har nådd nivå 100, kan du prestisje for å tjene enda flere bark-mynter per klikk for å bli sterkere! La oss se deg og vennen din ta over!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Doggo Clicker. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.