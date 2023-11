Idle Farming Business er et inaktivt spill hvor du tar kontroll over en søt tomt for å bygge opp din egen gård! Det er tonnevis av forskjellige grønnsaker for deg å vokse og utvide virksomheten din! Fra enkle poteter og gulrøtter til mer interessante reddiker og rødbeter. Du får til og med din egen jordbærlapp! Når du begynner å bli litt mett på gården, kan du høste alle avlingene dine for å få en bonusmultiplikator og få enda mer penger fra neste batch!

Nettside: poki.com

