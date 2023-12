Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Idle Zoo Safari Rescue med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Idle Zoo Safari Rescue er et inaktivt spill hvor du kan administrere din egen dyrehage fylt med fascinerende safaridyr! Begynn med en elefant, du får låse opp et mangfold av dyr, inkludert papegøyer, ulver, bjørner og andre utrolige overraskelser fra de mystiske afrikanske safariene. Forbedre dyrenes evner og hold dem godt matet. Jo mer du investerer, jo mer tjener du! Vet du hva som er best? Du kan til og med slippe dyrene løs for å få flere grønne krefter, slik at du kan låse opp enda flere oppgraderinger! Er du klar til å dykke inn i Safaris ville verden?

Nettside: poki.com

