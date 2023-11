Rock Paper Clicker er et klikkerspill som løfter den klassiske steinpapirsaksopplevelsen til et nytt nivå. Du er ikke begrenset til bare noen steiner og varehusobjekter i dette spillet. I stedet håndterer du vann, ild, luft, svamper, mennesker, våpen, ulver, og hvis du spiller lenge nok, får du enda flere underholdende overraskelser! Det er veldig enkelt å spille: Bare klikk på en sak eller et objekt fra listen som vil slå den gjeldende på skjermen. Ta på deg tenkehatten og prøv å visualisere hvordan disse sakene og gjenstandene kan samhandle med hverandre. Har du mestringen som kreves for å fullføre Rock Paper Clicker? Ødelegg det gitte elementet på skjermen ved å velge et annet som slår det. For eksempel: Stein slår saks. Saks slår papir.Velg element - Venstre museklikkRock Paper Clicker ble utviklet av Codebolt, et spillutviklingsteam i USA. Dette er deres første spill på Poki! Rock Paper Clicker kan spilles på skrivebordet ditt. Du kan spille Rock Paper Clicker gratis på Poki.

Nettside: poki.com

