Ducklings er et søtt IO-spill hvor du er en omsorgsfull and som plukker opp tapte andunger fra dammen. Du svømmer rundt for å samle så mange tapte andunger du kan finne for å bringe dem trygt til reiret ditt. Det er imidlertid en hake, siden du ikke er den eneste omsorgsfulle andeforelderen i dammen; andre ender vil prøve å stjele andungene dine fra deg slik at de får æren og oppgraderer til reiret ditt for å redde dem. For hver andung du sparer, går du videre til neste nivå. Du har fullført spillet etter nivå 400! Sørg for å unngå disse andre endene og for å beskytte andungene dine så godt du kan ... Å og se opp for motorbåter i dammen, de vil kjøre deg over.

Nettside: ducklings.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Ducklings.io. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.