Galactic Empire er et inkrementelt fusjonsspill hvor du må skaffe deg intergalaktiske gruveskip som vil tjene deg penger mens jagerflyet ditt går for å holde fiendene unna! Slå sammen for å beskytte flåten din mens de bryter asteroidene mens du holder øye med oppgraderingene og skipene dine for å holde dem på sitt sterkeste! Ikke glem å selge flåten din etter en stund for å tjene enda mer med bedre multiplikatorer, slik at du virkelig kan gå til det uendelige! Har du det som trengs for å lede flåten?Bruk musen til å klikke på oppgraderinger for å bli sterkere!Galactic Empire er skapt av Jeff Ramos. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Galactic Empire gratis på PokiGalactic Empire kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Galactic Empire. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.