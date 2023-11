Word Finder er et bokstavspill i kryssordstil der du tar sikte på å lage lange bokstavkjeder for å danne meningsfulle ord eller setninger. Det er seks språkmoduser tilgjengelig: engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk og portugisisk. Det er imidlertid en hake: Du har bare to minutter på deg til å finne så mange ord som mulig! Dra markøren rundt for å danne en bokstavkjede. Velg/Drag - Venstre museknappOrdsøker er laget av CodeThisLab.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Word Finder. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.