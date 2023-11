Thirteen er et fartsfylt skytespill hvor du kan delta i online-kamper mot ekte spillere eller skjerpe ferdighetene dine gjennom solo-trening. Når du tar på deg rollen som søte avatarer, er du bevæpnet med et tilfeldig våpen hver runde for å knuse spesielle bokser og eliminere fiendene dine. Husk å samle mynter for å oppgradere arsenalet ditt og forbedre dine evner. Jo mer du spiller, jo sterkere er du!

Nettside: poki.com

