Double Panda er et bedårende enkelt- eller tospillers plattformspill hvor du guider en kjempepanda og en rød panda for å nå slutten! Hver panda har sine unike evner – den røde pandaen klatrer i bambus og samler nøkler, mens kjempepandaen svømmer over vannet og hopper på fiender. Når plattformen er for høy til å nå? Ikke bekymre deg! Disse to pandaene kan samarbeide, hvor den ene bærer den andre for å bli sterkere sammen. Kan du og vennene dine koordinere like sømløst som våre to søte pandaer?

Nettside: poki.com

