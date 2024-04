Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mr Boomi med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Mr Boomi er et puslespill hvor du må levere en kanonkule (Mr Boomi) til kanonen deres. Samle stjernene underveis, men vær forsiktig så du ikke snur plattformene for mye, ellers er det over! Unngå fiender og samle all den rødglødende chilien på vei i dette vippespillet!Bruk A og D, piltastene eller klikk på skjermen for å flytte plattformene og få Mr Boomi til kanonen! Mr Boomi er laget av d954mas . Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Mr Boomi. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.