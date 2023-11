Combat Reloaded er et online flerspiller skytespill laget av NadGames. I Combat Reloaded blir du med i et elitelag med mål om å vinne fra fienden. Dette flerspillerspillet har 5 moduser og dusinvis av unike kart. Du kan bli med i et eksisterende rom med opptil 10 spillere, eller starte din egen tilpassede Deathmatch. Sjekk også ut oppfølgeren Combat Reloaded 2 utgitt i 2019, eller spill populære Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale og PixWars 2 også av de samme skaperne. Mus for å sikte og skyteWASD for å flytte rundt på arenaen Mellomromstasten for å hoppe 1-9 talltaster for å bytte våpen. Combat Reloaded er laget av NadGames basert i Mexico.

Nettside: poki.com

