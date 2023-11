Paint Strike er et arkadeskytespill laget av Mosu Games. Bruk malingspistolen din og skyt terrenget for å male det så mye du kan i lagets malingsfarge! Du kan også skyte fiender for å eliminere dem i noen sekunder! Vil du kunne vinne alle spillene dine ?Move - WASDShoot - MuseklikkPaint Strike ble laget av Mosu Games. Du kan spille Paint Strike på nettleseren din eller på mobilen uten å installere eller laste ned noe gratis på Poki.

