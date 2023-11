Stack City er et fusjonsspill hvor du kan lage din egen by med stable stillaser, butikker og bygninger! Nyt friheten til å designe din ideelle by og se på at hver bygning genererer penger slik at du kan utforske nye landområder og kjøpe flere stillaser! Bare dra og slipp stillasene til rutenettet og stable dem opp for å lage høyere bygninger. Hold øye med at noen ruter er fargekodet, så du kan bare bygge noe av samme farge! Kan du bygge din egen stabelby?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Stack City. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.