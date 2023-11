Amogus.Fun er et gratis sosialt fradragsspill. Det er i utgangspunktet Among Us, men i 3D og i nettleseren. Det er crewmates og bedragere. Besetningskameratene må henrette bedragerne for å vinne. Bedragerne må drepe besetningskameratene for å vinne.

