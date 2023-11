Monster Mash er et inaktivt klikkerspill hvor du slår sammen monsterbabyer til sterkere nivåer for å få den ultimate monsterlisten! Du vil tjene gull og låse opp nye monstre ved å avansere organisk i spillet i tillegg til å fullføre oppdrag. Lås opp monstre på høyeste nivå og skryt til vennene dine! (Og ikke glem å komme tilbake hver dag for å samle tyvegodset ditt uten nett.)Slå sammen monstre - Venstre museknappMonster Mash er laget av DrMop. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

