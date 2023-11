Hipster vs Rockers er et dress up-spill hvor du kan velge å kle opp hipsterne, eller rockerne! Ikke glem å ta et bilde på slutten. Om skaperen: Hipster vs Rockers ble laget av Go Panda Games. Dette er deres femte spill på Poki etter Baby Race Galaxy, Funny Rescue Zookeeper, Funny Nose Surgery og Creative Puzzle!

Nettside: poki.com

