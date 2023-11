Big Tower Tiny Square 2 er et puslespill plattformspill hvor du hopper og passerer farlige hindringer og feller. Vår firkantede karakter er tilbake for mer eventyr i jakten på å finne den berømte ananasen! Beveg deg opp i det nøye utformede tårnet mens du unngår pigger, feller og andre farer. Berør hvert sjekkpunkt for å lagre fremgangen din på denne nådeløse flernivåplattformen. Kan du nå toppen og redde Pineapple igjen? Ikke glem å dele spillet med vennene dine og finn ut hvem som kan fullføre tårnet raskere. Flytt - A/D eller Venstre/Høyre piltaster Hopp - Mellomrom eller Pil opp Start på nytt - YBig Tower Tiny Square 2 ble laget av EO Interactive. Spill deres andre arkadespill på Poki: Big Tower Tiny Square og Big NEON Tower VS Tiny SquareDu kan spille Big Tower Tiny Square 2 gratis på Poki.Big Tower Tiny Square 2 kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Big Tower Tiny Square 2. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.