Heart Star er et puslespill laget av Adventure Islands. Endre verden rundt deg! Heart Star lar deg kontrollere to karakterer som må nå sluttsonen på hvert nivå ved å manipulere spillobjektene knyttet til deres passende farger. Bytt mellom jenta og gutten for å bevege seg forsiktig og bytte rom. Bruk teamarbeid for å mestre hvert nivå!Flytt - WASD eller piltasterSwap karakter - CJump - XHeart Star ble skapt av Adventure Islands. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

