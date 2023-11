Rhomb er et puslespill laget av Kek Games. I denne avslappende minimalistiske puslespillopplevelsen må du løsne en knute med romber i riktig rekkefølge. Undersøk hver linje og dens forbindelse for å finne ut hvilken rombe du må frigjøre først, og unngå å kollidere med andre romber. Et nivå er fullført når du slipper alle rombene. Hvis du står fast, bruk hintfunksjonen ved å trykke på knappen med tre prikker som er over puslespillet. Kan du fullføre alle nivåene i Rhomb? Prøv det! Klikk eller trykk på en rombe for å løsne den uten å berøre andre romber.Rhomb ble laget av Kek Games. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

