UnpuzzleR er et puslespill laget av Kek Games. Målet ditt er å fjerne alle stikksagbitene i puslespillet til lerretet er helt tomt. Klikk og dra en brikke for å trekke den bort og fjerne den fra puslespillet. Uten måte å bli sittende fast på, er dette et av de beste avslappende spillene du kan synke litt tid i. Fremgangen din lagres etter hvert vellykket trekk, så du kan bare slappe av og nyte denne beroligende opplevelsen uten å bekymre deg for løsningen. Ta en pause når du vil, og kom tilbake senere for å fortsette fra samme sted. Det er alltid et neste trinn, og hvis du ikke finner det – bruk et hint, eller til og med hopp over nivået. Kan du løse alle de avslappende gåtene i UnpuzzleR? Hold og dra en brikke for å trekke den bort og fjerne den fra puslespillet. Du kan bare trekke en brikke hvis det ikke er noen annen brikke som blokkerer veien. Fjern hver brikke for å løse gåten! UnpuzzleR ble laget av Kek Games. Spill deres andre avstressende puslespill på Poki: UnpuzzleX, Unpuzzle og Rhomb

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet UnpuzzleR. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.