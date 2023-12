Shape Fold Animals er et puslespill hvor hver brikke henger sammen og samhandler fysisk med hverandre. Kontrollene handler ganske enkelt om å dra figurer dit de må være for å avsløre hele objektet. Flytt individuelle puslespillbrikker rundt for å finne det perfekte stedet ved å bruke musepekeren eller fingeren. Fullfør puslespillet for å avsløre og beundre de søte og majestetiske dyrebildene. Shape Fold Animals er et unikt spinn på en klassisk puslespillsjanger som gir mange rare og interessante gåter. Det kan til og med være kjente dyr du kjenner igjen fra internett-memer. Gå videre og nyt de beroligende bildene av naturen mens du gir hjernen din en avslappende øvelse! Dra musepekeren eller fingeren rundt for å sette sammen puslespillbitene. Shape Fold Animals er laget av Bikas, et spillutviklerteam basert i Litauen. Spill deres andre tenkespill på Poki: Shape Fold, Shape Fold Nature og Adventure DriversShape Fold Animals er gratis å spille på Poki.Shape Fold Animals kan spilles på både datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

