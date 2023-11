Unpuzzle er et puslespill laget av Kek Games. Målet ditt er å fjerne alle stikksagbitene i puslespillet til lerretet er helt tomt. Klikk og dra en brikke for å trekke den bort og fjerne den fra puslespillet. Du kan bare trekke en brikke hvis det ikke er noen annen brikke som blokkerer veien. Det er flere unike måter å løse alle disse avslappende gåtene på. Kan du hjelpe disse brikkene med å løse puslespillet? Hold og dra en brikke for å trekke den bort og fjerne den fra puslespillet. Du kan bare trekke en brikke hvis det ikke er noen annen brikke som blokkerer veien. Fjern hver brikke for å løse gåten! Unpuzzle ble laget av Kek Games. Spill deres andre avstressende puslespill på Poki: UnpuzzleX og Rhomb

Nettside: poki.com

