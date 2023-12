Yarn Untangle er et puslespill hvor du løser opp garnnøster ved hjelp av dine pålitelige kattunger. Bare velg et garn og dra det rundt for å frigjøre det fra rotet. Vær oppmerksom på fargen på forbindelsestrådene. Rød betyr at den er sammenfiltret, rosa betyr at den løses ut, og gul betyr at du har løst det. Det er en endeløs modus og også over hundre omhyggelig utformede gåter du kan løse, slik at spillet vil føles friskt selv etter å ha spilt det i timevis! Sørg for å få et hint hvis du står fast og ikke er sikker på hvordan du passerer et nivå. Kan du fullføre hvert nivå i Yarn Untangle? Hold nede markøren eller fingeren for å velge en garnnøste og løsne den ved å flytte den.Yarn Untangle ble laget av Salt Pastel Studio. Dette er deres første spill på Poki! Du kan spille Yarn Untangle gratis på Poki. Yarn Untangle kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

