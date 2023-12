SPILL HVOR som helst Det er enkelt å spille hvor som helst, når som helst. Så lenge du er pålogget, kan du fortsette der du slapp på hvilken som helst enhet. Puslespillene dine vil være tilgjengelige i appen og på nettet. DAGLIGE PUSSELER Kryssordet: Kryssordet i appen er det samme puslespillet som skrives ut hver dag i avisen New York Times. Det øker i vanskelighetsgrad fra mandag til lørdag. Søndagspuslespillet er på middels nivå (men det er det største). Minikryssordet: Mini er et kort kryssord som du kan fullføre på noen få minutter - det er perfekt å spille i pausene i dagen. Mini øker ikke i vanskelighetsgrad gjennom uken og har enklere ledetråder. Spelling Bee: Er scrambling din sterke side? Spill Spelling Bee og se hvor mange ord du kan lage med 7 bokstaver. Nye Spelling Bee-oppgaver er tilgjengelige hver dag kl. 03.00 E.T. MINI OG MIDI PUSSELPAKKER Last ned disse temaoppgavene og legg dem til samlingen din. Det første puslespillet i hver pakke er gratis. Pass på at du kommer tilbake for nye pakker. TIDLIGERE PUSSELER Crossword-abonnenter kan spille Crossword og Mini fra arkivene våre, som dateres tilbake til 1993. FUNKSJONER SOM HJELPER DEG Å LØSE Sjekk eller avslør individuelle kryssordruter, ord eller hele puslespillet, eller slå på Autosjekk for å hjelpe deg med å fullføre puslespillet. Aktiver vårt mørke fargeskjema for å spille når som helst på dagen. Tid deg selv eller deaktiver timeren for å spille i din egen hastighet. LEDERTAVLER Fullfør det daglige minikryssordet og sammenlign løse tider med vennene dine. Du trenger ikke et abonnement for å få tilgang til denne funksjonen, men du må sette opp en gratis New York Times-konto hvis du ikke har en.

Nettside: nytimes.com

