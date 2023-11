Sprekk de magiske flisene i Cute Puzzle Witch! Dette puslespillet utfordrer deg til å sette fliser med heksehatter, buer og stjerner. Du kan detonere bomber for å rydde et stort område. Trykk på snøfnugget for å redusere tiden og gjøre flere bevegelser!

Nettside: poki.com

