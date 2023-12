Med Solitaired: Spill over 500 versjoner av spillet: inkludert Klondike Turn 1 & Turn 3, Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid og Golf. Angre trekk - Gjør et feil trekk? Vi lar deg enkelt angre. Spor trekk og tid - Hvis du elsker å spille, vil du spore hvor mange trekk det tar å vinne et spill, og hvor lang tid det tar. Utfordre deg selv til å slå rekordtidene og antall trekk. Øvelse gjør mester! Opprett en gratis konto - Hvis du vil, kan du registrere en konto for å lagre et spill og fortsette der du slapp på en hvilken som helst enhet. Vi vil til og med spore alle spillene du har spilt, inkludert tiden din til fullføring og totalt antall trekk. Du vil se hvordan du blir bedre over tid. Ingen annonser – Vi vet at annonser kan være distraherende når du spiller et spill og kan redusere opplevelsen. Det er ingen annonser på siden vår. Dagens spill - Spill et nytt vinnbart spill hver dag. Nyt et rent design og animasjoner - Vi har designet spillkortene våre for å være klassiske og rene, slik at de er enkle å lese. Våre animasjoner holder deg engasjert. Du kan også tilpasse design og spillekort.

Nettside: solitaired.com

