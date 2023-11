99 Balls er et arkadespill utviklet av BuyHTML5. Puster nytt liv i de klassiske spillene som Bubble Shooter og Breakout, 99 Balls krydrer ting litt. Du vil legge merke til baller med tall på. Hvert tall tilsvarer hvor mange ganger du må slå en ball for å ødelegge den før den når bunnen av skjermen. Du kan samle sirkler når du har ødelagt en ball, og senere bruke nevnte sirkler for å låse opp nye våpen og maksimere moroa. Jeg har 99 baller, men ballen du vil ha når du spiller dette spillet er ikke én. Klikk og dra markøren rundt for å sikte, og slipp for å skyte.Tips: Ikke sikt på en enkelt ball. Bruk heller skyteguiden til å legge strategier på bevegelsene dine.99 Baller er laget av BuyHTML5. Spill de andre spillene deres på Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing og Winter Dodge.

Nettside: poki.com

