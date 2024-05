Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Zmanda med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Zmanda er en velprøvd, pålitelig, høyytelses backup- og gjenopprettingsløsning for bedrifter. Med Zmanda betaler du ikke per konsert for å sikkerhetskopiere dataene dine. I stedet får du en komplett løsning med 24*7-støtte til 50 % mindre kostnad enn konkurrentene. Siden 1991. Zmanda er klarert av bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner over hele verden. Zmanda er åpen kildekode basert med OpenAPI V3 standard APIer. Den er pakket i alle store Enterprise Linux-distros, inkludert Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux og Fedora. Zmanda lar deg sikkerhetskopiere til sky, NAS og disk. Zmanda støtter avanserte funksjoner, som løsepengevarebeskyttelse med luftgap, deduplisering på klientsiden, for alltid inkrementelle sikkerhetskopier og null tillit. Den kan distribueres som en container-, VM- eller Zmanda-vertsinstans.

Nettside: zmanda.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Zmanda. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.