Grunnlagt i 2011, CloudAlly, et OpenText-selskap, var banebrytende for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av SaaS i bedriftsklasse. Vi tilbyr en robust pakke med topprangerte sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsløsninger for Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com og DropBox.com Hvorfor sikkerhetskopiere SaaS? Dine forretningskritiske data på skyen er utsatt for tap av data på grunn av menneskelige feil, ondsinnede hensikter, synkroniseringsfeil og malware-angrep. Innfødte arkivalternativer er tidsbestemt og begrenset. Arbeid sikkert på skyen med sikkerhetsnettet for pålitelig sikkerhetskopiering og rask gjenoppretting. Hvordan kan CloudAlly hjelpe? Omfattende sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Office 365, G Suite CloudAlly beskytter Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com og Salesforce forretningsdata mot utilsiktet eller ondsinnet ødeleggelse med daglige automatiserte sikkerhetskopier. Våre sikkerhetskopier er strengt sikre og lagret på AES-256 kryptert Amazon S3-lagring i datasentre i USA, EU eller Australia. Med ubegrenset oppbevaring lar CloudAlly deg enkelt gjenopprette tapte SaaS-data på et granulært nivå og fra ethvert tidspunkt. Utvisk effekten av et datainnbrudd og sørg for kontinuitet i virksomheten med rask gjenoppretting fra katastrofer.

