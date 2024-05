Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Cove Data Protection med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Cove Data Protection, fra N-able, er en sky-første sikkerhetskopierings- og katastrofegjenopprettingstjeneste for servere, arbeidsstasjoner og Microsoft 365™, alt administrert fra et multitenant nettbasert dashbord. Cove ble opprettet og optimert for skyen, så inkrementelle sikkerhetskopier er opptil 60 ganger mindre enn med tradisjonelle bildekopieringsprodukter. Dette lar deg sikkerhetskopiere oftere, og SaaS-leveringsformatet reduserer administrativ tid, og reduserer kostnadene for tjenestelevering. Lagring i vår private sky er inkludert, med datasentre over hele verden.

Nettside: n-able.com

