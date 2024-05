BDRCloud er en omfattende og kostnadseffektiv programvare for sikkerhetskopiering og gjenoppretting i skyen for å beskytte data på tvers av SaaS-applikasjoner (Microsoft 365, Google Workspace), servere (Windows, Linux), applikasjoner og DB-er (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) og Endepunkter (Windows, Mac). * Direkte til Cloud Backup Services: BDRCloud muliggjør direkte overføring av data til skyen. Du kan sømløst beskytte dataene dine med BDRClouds direkte-til-sky-sikkerhetskopiløsninger for servere, endepunkter, Microsoft 365, Google Workspace og applikasjoner/databaser. * Cloud Disaster Recovery: Sikre forretningskontinuitet med BDRClouds cloud disaster recovery, som gir et robust sikkerhetsnett for kundenes kritiske data i krisetider. BDRCloud sikrer sikker og effektiv gjenoppretting, minimerer nedetid og bevarer kontinuitet i virksomheten. * Infrastrukturfri tilnærming: BDRCloud eliminerer behovet for lokal infrastruktur og utfordringene knyttet til vedlikehold av fysiske backupservere og lagringssystemer. Den infrastrukturfrie tilnærmingen sikrer at bedrifter og MSPer kan fokusere på å levere eksepsjonelle tjenester til sine kunder uten å bli belastet av begrensningene til tradisjonelle sikkerhetskopieringsoppsett. * Rask klientintroduksjon: Start sikkerhetskopieringstjenestene dine raskt og enkelt som en MSP med BDRClouds direkte-til-sky-løsning. Forenkle innføringsprosessen for en rask igangsetting, og sørg for en jevn og grei opplevelse av å levere backuptjenester til kundene dine.

