SkyKick er en skyadministrasjonsplattform som hjelper IT-tjenesteleverandører med å bygge mer vellykkede skybedrifter. Våre SaaS-produkter og -plattformer er designet for å gjøre det enkelt og effektivt å automatisere IT-arbeidsflyter i skyen. Cloud Manager – Automatiser, administrer og sikre cloud helpdesk En enkelt rute for sikker og effektiv administrasjon av kunder på tvers av Microsoft 365 og cross-SaaS skyapplikasjoner. Help Desk-automatisering hjelper MSP-er å strømlinjeforme skyadministrasjonen for raskere, enklere og mer konsistent tjenestelevering. Kom på forkant med automatisering for inntektsgenererende tjenester som Microsoft Teams og sikkerhetsvurderinger og utbedring. I tillegg kan du enkelt transformere komplekse arbeidsflyter til automatisering for generalistbruk i en intuitiv applikasjon, alt støttet av robuste sikkerhetslag, rollebaserte kontroller og rapportering. Cloud Backup – Beskytt Microsoft 365 og øk gjentatte inntekter Beskytt kundedata, reduser virkninger av nettangrep, forbedre oppbevaring og øk tilbakevendende inntekter med den markedsledende Office 365 backup-løsningen. Inkludert fullstendig dekning av Microsoft 365-leieren inkludert Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams og Office 365 Groups. Med ubegrenset lagring og oppbevaring, raskt søk og ett-klikks gjenoppretting, enkel oppsett og administrasjon, og fleksible kjøps- og distribusjonsalternativer – SkyKick Cloud Backup er din motor for forretningsakselerasjon. Migrasjonssuiter – Mer forutsigbare, stressfrie Microsoft 365-migreringer Skaler skybedriften din med automatisering for strømlinjeformede migrasjoner som gleder kunder, reduserer risiko og sparer tid. IT-partnere rangerte SkyKick som nummer 1 blant Office 365-migreringsleverandører på tvers av kategoriene som anses som viktigst, inkludert partnerlønnsomhet, risikoreduksjon, brukervennlighet og generell datakvalitet.

Nettside: skykick.com

