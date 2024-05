Clumio hjelper organisasjoner med å forenkle databeskyttelsen i AWS. Den sikre luftgappede SaaS-løsningen gjør det mulig for organisasjoner å oppnå strenge overholdelseskrav, sikkerhetskopiere og gjenopprette data på få minutter, og få bedre synlighet for å optimalisere skylagringskostnadene. Bygget som en skybasert SaaS-løsning, krever Clumio ingen distribusjon av programvare eller maskinvarekomponenter for å begynne å beskytte Amazon S3-data. Kunder kobler ganske enkelt AWS-miljøet til Clumio-tjenesten via en sikker autentiseringsmetode. Dataklassifisering kan oppnås via Clumios Protection Group-funksjonalitet som lar spesifikke S3-objekter sikkerhetskopieres eller ekskluderes fra å bli sikkerhetskopiert. Ved å bruke globale retningslinjer for beskyttelsesgruppene, opprettes samsvarsdrevne sikkerhetskopier og deretter overvåkes via intuitive rapporter og proaktive varslinger. Clumio-sikkerhetskopier for Amazon S3 lagres utenfor kundens AWS-konto, er uforanderlige og kan ikke slettes. Intuitive søke- og blafunksjoner hjelper deg med å utføre rask granulær gjenoppretting på tvers av skuffer og AWS-regioner. Clumio-sikkerhetskopier er optimert for kostnader ved å fjerne eventuelle faste kostnader fra objektversjonsstyring og små filkostnader.

Nettside: clumio.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Clumio. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.