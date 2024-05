Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Xopero med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Xopero ONE Backup & Recovery er en databeskyttelsesløsning i bedriftsklasse for din VMware, som skiller seg ut med enkelhet, kostnadseffektivitet og pålitelighet, og oppfyller forventningene til de mest krevende virtuelle og hybride miljøene. Egenskaper * Agentløs, automatisk sikkerhetskopiering * Avanserte sikkerhetskopieringsordninger og konfigurasjon * Alternativer for flere lagringsplasser (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage og alle S3-kompatible skyer eller lokale diskressurser, SMB, NFS, CIFS) * Deduplisering og replikering * Flere gjenopprettingsalternativer - gjenopprett sikkerhetskopidataene granulert, hele maskiner, start opp en VM umiddelbart eller utfør migrering til et annet VM-miljø. * Testgjenoppretting - angi en gjenopprettingsplan og tidsplan for automatisk å gjenopprette den siste kopien av hele maskinen eller kjøre VM-er direkte fra sikkerhetskopien for å teste ytelsen

Nettside: xopero.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Xopero. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.