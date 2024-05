Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for CrashPlan med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

CrashPlan gir trygghet gjennom sikker, skalerbar og enkel sikkerhetskopiering av endepunktdata. Vi hjelper organisasjoner med å komme seg fra ethvert verste tilfelle, enten det er en katastrofe, enkle menneskelige feil, en stjålet bærbar datamaskin, løsepengeprogramvare eller en hittil uoppdaget ulykke. Vi fortsetter å innovere etter hvert som arbeidslandskapet utvikler seg, noe som gjør CrashPlan grunnleggende for organisasjoners datasikkerhet. Det som starter som sikkerhetskopiering og gjenoppretting av endepunkter, blir en løsning for gjenoppretting av løsepengevare, brudd, migreringer og juridiske oppbevaringer. CrashPlan beskytter mer enn 50 000 organisasjoner i verdensklasse, inkludert de største globale merkevarene. Mens CrashPlan hadde eksistert som et produkt i mer enn et tiår, skilte CrashPlan seg i 2022 fra vår tidligere bedriftsforelder for utelukkende å fokusere på sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Selskapet har hovedkontor i Minneapolis, Minnesota.

Nettside: crashplan.com

